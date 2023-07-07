بالفيديو | فيضانات مدمرة في إسبانيا

تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية بمدينة سرقسطة شمال إسبانيا في فيضانات كبيرة، حيث أدت إلى جرف السيارات وتعطيل وسائل النقل والخدمات في أجزاء واسعة من المدينة.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن الفيضانات اجتاحت مدينة سرقسطة وبلدة أراغون وجرفت السيارات في بعض الأماكن، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتساقطت الأمطار الغزيرة بعد ظهر يوم الخميس، في مدينة سرقسطة الإسبانية.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات جرفتها السيول ما جعل السكان يلجأون إلى سطوح سيارتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تدخل رجال الإنقاذ وفرق الغواصين لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات داخل المدينة وخارجها، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات رغم قوة الفياضانات، كما استخدم رجال الإنقاذ الحبال والسلالم لمساعدة السكان المحاصرين في سياراتهم، الذين لجأ بعضهم إلى الأشجار للنأي بأنفسهم بعيدا عن المياه.

وذكرت وسائل الإعلام أن إشارات المرور تعطلت في وسط مدينة سرقسطة، ما استوجب تحويل العديد من خطوط الحافلات، كما قطعت حركة القطارات بين مدينة أراغون وبرشلونة.

وكتب رئيس بلدية سرقسطة في تغريدة له على “تويتر” أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على سرقسطة “أثرت على وسائل النقل وبعض الخدمات في أجزاء واسعة من المدينة.. تعمل خدمات المدينة ورجال الإنقاذ والشرطة بالفعل على العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.. أطلب منكم الصبر والكثير من الحذر في هذا الوقت”.

المصدر: وكالات