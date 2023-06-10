عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 10 حزيران/يونيو 2023

العناوين:

الأخبار:

ـ سوريا: معركة طرد الاحتلال بدأت

ـ الرئاسة: معركة أصوات الدورة الأولى

ـ مزارع شبعا: معركة معادلات ميدانية بين العدو والجيش والمقاومة

ـ المستقبل يثأر… ويستعيد «العائلات البيروتية»

البناء:

ـ الجيش والشعب في العرقوب يدافعان عن السيادة… وأدعياؤها ينشغلون بالتطبيع… و»القومي» يحيي

ـ «تقاطع جهاد أزعور» يعترف بالفشل بتأمين الـ 65 صوتاً… ومؤيدو فرنجية يستعدّون لما بعد الأربعاء

ـ ظهور كتلة بيضة قبان من 28 نائباً تضمّ 10 من الاعتدال و9 من التغيير و5 من التيار و4 مستقلين

الجمهورية:

ـ الحل الفرنسي: سلة متكاملة

ـ تسوية فرنجية ـ سلام مُنجزة… وترجمتها تنتظر الإخراج

ـ الخارج ينصح بهذا الرئيس

ـ أي رهان على مهمّة لودريان في بيروت وما الذي سيتغيّر؟

ـ جلسة 14 حزيران و»السيناريوات» المحتملة..

اللواء:

ـ أربعاء الإضطراب: تطيير النصاب وانهيارات في التحالفات

ـ «الثنائي» لبكركي: فرنجية مرشّح وحيد.. وحزب الله يطوي صفحة الرئاسة مع باسيل

ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

الديار:

ـ مصدر في حزب الله لـ«الديار»: قرار اميركي وحّد جعجع وباسيل وجنبلاط حول ازعور ولكن مرشحهم لن يمر

ـ جلسة 14 حزيران: غالب ام مغلوب… المعارضة زائد التيار تحشد لاتمام خرق رئاسي

ـ هل تحييد اميركا لفرنسا والسعودية عن لبنان دفع بالادارة الفرنسية لتبني مبادرة جديدة؟

النهار:

ـ “الأربعاء المفصلي” يطلق العنان لمواجهة قاسية

ـ وقفة أهلية بحماية الجيش لمنع التجريف الإسرائيلي في تلال كفرشوبا

ـ جعجع والجميل يدعوان النواب المترددين إلى حسم خيارهم بانتخاب ازعور

ـ بوتين يؤكد فشل أوكرانيا في التقدم وكييف تلوذ بالصمت

ـ لائحة الإتهام ضد ترامب تضمنت إحتفاظه بوثائق عن البرامج النووية وخطط عسكرية

ـ هدنة 24 ساعة في السودان اليوم وغوتيريش يرفض تغيير مبعوثه الخاص

نداء الوطن:

ـ تحوُّل ملموس في موقف التغييريين وترحيب فرنسي بخيار أزعور

ـ “الثنائي” يسعى إلى خسارة مشرِّفة

ـ ميقاتي إلى التحقيق الأوروبي… إنها مسألة وقت فقط!

ـ جرعة دعم أميركية جديدة لكييف …وتحذير من “مسيّرات إيران”

ـ ترامب يواجه 37 تهمة جنائية!

الاسرار:

البناء:

ـ كواليس

توقع مصدر دبلوماسي بقاء الفراغ الرئاسي حتى نهاية العام على الأقل، ريثما تنتهي ترتيبات تمّ الاتفاق عليها حول سورية والملف النووي الإيراني يفتح بعدها التفاوض الجدّي على الرئاسة اللبنانية، بعدما أخرجت واشنطن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين من المفاوضات تحت مظلة ترشيح أزعور وقالت «الأمر لي».

ـ خفايا

تقول مصادر نيابية إن بالونات الاختبار التي أجراها الثنائي كشفت عدم جهوزية تقاطع أزعور الداخلي والخارجي للدورة الثانية ما دفع أطرافه كل على حدة رداً على التلويح بترك الباب مفتوحاً لفوزه وإقفال طريق المشاركة في الحكم إلى تقديم عروض تفاوضيّة على بدائل مختلفة ما يؤكد عدم وجود فرصة رئاسية.

الجمهورية:

ـ دار نقاش لم يخلُ من الحدّة بين زعيم سياسي وأحد أعضاء كتلته خلال البحث في الموقف من استحقاق داخلي أساسي.

ـ نبّهت مراجع دولية من مخاطر تشكيل فريق يدير موقعاً غير سياسي بارز، وحذّرت من تعيين مستشارين محدّدين بالاسم.

ـ مرجع روحي يكثّف اتصالاته لعقد القمّة الروحية في دار طائفته التي تلعب دور الوسيط الجامع.

اللواء:

ـ همس

يجزم مصدر مقرب من جهات فرنسية أن معادلة ايميه- بون: فرنجية- نواف سلام أصبحت من الماضي، بعد رفع مستوى الاهتمام بتعيين وزير خارجية سابق.

ـ غمز

بحسب وزير سابق، فإن الثنائي في اللحظة السياسية الراهنة، بدا وكأنه وحيد في مواجهة مرحلة ما بعد زلزال 14 شباط 2005.

ـ لغز

تبلغت جهات رسمية عبر قنوات موثوق بها أن اجراءات مالية ثابتة ستعيد الاعتبار للوضع النقدي والودائع بدءاً من أيلول المقبل.

النهار:

ـ موقوف بتهمة العمالة يعمل لقناة “ممانِعة”

تبين ان الموقوف لدى فرع المعلومات منذ 23 يوما بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي يعمل في احدى المحطات التلفزيونية “الممانعة”.

ـ ما جديد التحقيقات الجارية حول سرقة الكابلات؟

التحقيقات الجارية حول سرقة كابلات من الانفاق في محيط مجلس النواب والسرايا، تتركز على شراكة موظفين في شركة الكهرباء بعملية السرقة وفيما لم يتم توقيف اي من المتورطين حتى الساعة، اوقف صاحب بورة الخردة في الضاحية الجنوبية الذي اشترى الكابلات من السارقين واقفلت بؤرته وختمت بالشمع الاحمر وهو من ال شحرور.

ـ تواصل ولقاءات

لوحظ تنامي العلاقة بين مرجعية سياسية ورئيس حزب وإحدى الدول الخليجية وذلك عبر تواصل ولقاءات بين الطرفين.

ـ السيناريوهات تتوالى

بدأت السيناريوهات تتوالى حول فريق العمل الذي سيكون الى جانب رئيس تكتل نيابي سيُنتخب رئيساً للحزب.

نداء الوطن:

ـ على الرغم من أنّ الانتخابات البلدية أرجئت لسنة، فإنّ معاركها بدأت، لعلّ أقساها في المتن الشمالي، ولوحظت مقاطعة رئيسة الاتّحاد ميرنا المرّ المؤتمرَ البلديّ الذي انعقد في بيت المستقبل في بكفيا والذي نظَّمته نيكول الجميّل.

ـ لفت اجتماع عقد منذ أيام بين النائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمد شقير بعد إطلاق حركة «كلنا لبيروت»، ويأتي هذا اللقاء بعد قطيعة بين الرجلين المتنافسين على رئاسة الحكومة، علماً أن شقير كان قد أوحى للبيروتيين أن حركته مدعومة من الرئيس سعد الحريري. وأشارت المعلومات إلى أن مخزومي وشقير ناقشا كيفية التعاون بينهما.

ـ يطلق نواب دائرة إنتخابية على زميل لهم لقب «حصان طروادة» لتوجّسهم من أنه سيصوّت لصالح مرشح ثنائي «حزب الله» وحركة «أمل»، علماً أنّه وصل إلى النيابة على متن لائحة مدعومة بأصوات الناخبين السياديين.

المصدر: صحف