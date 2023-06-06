ما هي أعراض نقص حمض الفوليك في الجسم؟

تكمن أهميّة حمض الفوليك في استخدامه لصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

و يؤدي نقص حمض الفوليك لا إلى اختلال صحتك الجسدية فقط، بل يؤثّر على صحتك العقلية أيضًا.

وتشمل أعراض نقص حمض الفوليك التالي:

-مشاكل في الذاكرة

-الضعف العام والتنميل في الأطراف

-الإسهال

-اضطراب في الرؤية

-قرحة الفم

-الاكتئاب

ومن المهم استهلاك حمض الفوليك باعتدال، ويمعدل 400 ميكروغرام للرجال، وما يتراوح بين 400 و600 ميكروغرام للنساء.

وتشمل أضرار زيادة حمض الفوليك التالي:

-مشاكل في الجهاز العصبي

-أمراض القلب

-زيادة خطر الإصابة بالسرطان

-الالتهابات (مثل التهابات الفم)

وللحصول على ما تحتاجه من حمض الفوليك، ينبغي على الأشخاص استهلاك السبانخ، والبازلاء، والأرز الأبيض متوسط الحبة، والمعكرونة، وتُعد هذه الأطعمة من المصادر الطبيعية له.

المصدر: سي ان ان