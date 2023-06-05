“متعاقدو التعليم الأساسي” هددوا بتعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية

قالت “لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان في بيان لها الاثنين إن “أسبوعا مضى على عدم قبض المستحقات المالية للفصل الثاني للاساتذة المتعاقدين في المحافظات، باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية، والسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة”، وسألت “منذ متى تصرف مستحقات مالية لاساتذة دون آخرين؟ هل بتنا في فيدراليات؟ ولمَ التمييز بين المحافظات؟”.

وأضاف البيان “ناشدنا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حل هذه المعضلة لكن للأسف مضى الاسبوع الاول من دون تحويل الأموال الى الاساتذة ونطرح علامات استفهام حول توافر اعتمادات لقبض مستحقات الفصل الثالث، وبدل النقل”، وسأل “عن مصير قرار رفع أجر الساعة الجديد (١٥٠ الف ليرة) وحوافز شهري نيسان وأيار”.

وأكد البيان ان “الأساتذة يمهلوا وزارة التربية أسبوعا لقبض مستحقاتهم قبل إعلان تعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحا وإداريا”، واوضح ان “اللجنة ستتخذ الموقف المناسب مع بدء السنة الدراسية المقبلة في حال عدم تصحيح نسبة أجر الساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام