عماد الأشقر: على ركام الحجارة نتسلق لنهزم العدو ونتفوّق

أثنى مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، على ادارات المدارس والأساتذة، الذين اصروا على اجراء الامتحانات الرسمية، وقال “”وبصلابة شامخة كالأرز، وبإرادة ثابتة كشتلات التبغ، كان إصرار الإدارات والأساتذة نافذًا، فزرعوا وأينع ثمرهم، وحصد الطلاب الإستعداد والنجاح والتفوق، فألف شكر، وألف رحمة على الأساتذة الشهداء الذين شرحوا للطلاب دروس الوطنية والإباء والعزة، وكانوا في الميدان يدافعون عن لبنان وأطيافهم في الأذهان وكُرّموا عند الإمتحان”.

وأضاف الأشقر “من دماء سالت لتروي الأرض، استلهمتم مداد أقلامكم، لتكونوا طلّابًا يروون حكايات الإصرار والإنتصار”، وقال “طلّابٌ أبطالٌ أنتم، ما هبتم عدوًّا معتديًا، وواجهتم بعزمكم وجدكم واجتهادكم صواريخه وقذائفه ومسيّراته”.

وتابع “همزة الإلتقاء كانت أمهات وآباء، كفكفوا دمعَ فقدهم وخوفهم وقلقهم، وبسطوا لفلذات أكبادهم أكفَّ دعمهم ومواكبتهم، فكانوا خيرَ مؤتمَنين على الممتحِنين.”

وأضاف “نحو الإستحقاق وُجهت البوصلة، وربان الإبحار كان وزير التربية القاضي عباس الحلبي، المقاوم بالتربية، والمجابِه بالحرص، والمواجِه بالمسؤوليّة فكلمة شكرًا إن كفت ما وفت”.

وتابع “لكل فريق وزارة التربية من رؤساء دوائر ومصالح وأقسام، وللهيئتين التعليمية والإدارية التي راقبت وترأست المراكز شكرًا لكم، لتعبكم، لإصراركم، وشكرًا لوجدانكم الذي كان فيه الوطن هو الحاضر الأول، فكان عملكم دؤوبًا بلا ملل وبلا كلل”.

المصدر: بريد الموقع