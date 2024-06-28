توضيح من “لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 23:02

توضيح من “لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي”

منذ 28 mins 28 June، 2024
الامتحانات الرسمية في لبنان
لبنان

أكدت “لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” في لبنان في بيان لها انه لا صحة لما يشاع بأن “عددا كبيرا من الاساتذة المتعاقدين لن يلتحقوا غدا بمراكز الامتحانات الرسمية”.

وأضافت اللجنة “تابعنا أجر بدل المراقبة مع وزير التربية، عباس الحلبي، وأكد أن ثمة أجرا عادلا ومنصفا للاساتذة المراقبين في الامتحانات”، وتابعت “بدورنا نشدد على الزملاء الاساتذة المتعاقدين المشاركة في اعمال المراقبة غدا لانها مهمة وطنية تربوية بإمتياز”.

وقالت اللجنة “سنتابع باقي الامور المطلبية مع الوزير الحلبي فور انتهاء الامتحانات، وكذلك بدل الانتاجية في فصل الصيف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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