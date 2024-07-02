ماذا قالت طالبة نازحة من بلدة “الطيبة” لمدير عام التربية في الإمتحانات الرسمية ؟

قال مدير عام التربية الأستاذ عماد الأشقر في مقابلة له على قناة المنار أن”طالبة نازحة من بلدة الطيبة الجنوبية طلبت ان تكلمه وقالت له انها لا تريد افادة وتريد الامتحانات ولا نريد ان يقول عنّا “حرام” لاننا اهل كرامة ونوزع كرامة”.

وفي أجواء مغايرة عن يوم السبت الماضي، شهدت الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية بفروعها الأربعة يوم أمس الإثنين أجواءً من الارتياح لدى الطلاب الذين خاضوا الامتحانات لليوم الثاني على التوالي.

في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية وعلوم الحياة، خرج الطلاب من قاعات الامتحانات فرحين ومرتاحين، حيث أعرب العديد منهم عن سهولة الأسئلة. وقد أخذت وزارة التربية بعين الاعتبار ظروف الطلاب، خاصة في الجنوب، الذين لم يتمكنوا من استكمال مناهجهم التعليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

كالعادة، انتظر الأهالي بفارغ الصبر خارج مراكز الامتحانات، متمنين أن تكون النتائج على قدر تعب وسهر أبنائهم.

في سياق متصل، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة وزير التربية عباس الحلبي مركز سرطان الأطفال “سان جود” في الجامعة الأمريكية، حيث اطلعا على الأجواء والترتيبات التي تناسب الظروف الصحية لهؤلاء الطلاب.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين يتقدمون لشهادة الثانوية يبلغ ثلاثة وأربعين ألفًا وثمانمئة وخمسين طالبًا، بينهم ثمانية آلاف طالب في محافظتي الجنوب والنبطية.

المصدر: موقع المنار