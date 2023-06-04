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June 4 2023 - 21:18

اعدامات جديدة لمعتقلين في السعودية

منذ 2 ساعة 4 June، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
السعودية - عربي وإقليمي

اَعدمت السلطاتُ السعوديةُ ثلاثةَ معتقلينَ من القطيف بزعمِ انضمامِهم لخليةٍ إرهابية. والشهداءُ هم فاضل بن زكي آل نصيف، حسين بن علي المحيشي، وزكريا بن حسن المحيشي من القطيف. ومن بين التهمِ التي زَعمت الداخليةُ السعوديةُ أنَ الشهداءَ ارتكبوها، هي حيازتُهم الأسلحةَ والتدربُ عليها، والاعتداءُ المسلحُ على المراكزِ الأمنيةِ ورجالِ الأمن، بقصدِ قتلِهم وتسترُهم على عددٍ من الإرهابيين. وأكدَ معهدُ الخليجِ للديمقراطية وحقوقِ الإنسان أن جريمةَ السلطاتِ السعوديةِ تمت بعدَ فبركةِ التهمِ ضدَ الشهداء.

المصدر: نبأ

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