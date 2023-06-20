السلطات السعودية تعدم المعتقل السياسي مسلم بن أحمد الميلاد من سكان القطيف

أعدمت السلطات السعودية المعتقل السياسي مسلم بن أحمد الميلاد من سكان القطيف في المنطقة الشرقية ليرتفع عدد الشهداء في القطيف إلى 13 بينهم معتقلان بحرينيان.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، عن تنفيذها جريمة إعدام الشاب مسلم الميلاد بـ “القتل تعزيراً”، وأدرجت سلسلة من الاتهامات الفضفاضة لتبرير جريمتها. وادَّعت على غرار بياناتها السابقة أنَّ “الشهيد كان قد انضم إلى خلية إرهابية” زاعمة أنَّه “نفَّذ هجمات عدة على رجال الأمن وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية”، من دون أنْ تضع ما يوثّق تلك الاتهامات.

واعرب بيان صادر عن لقاء المعارضة في الجزيره العربية عن شديد استنكاره لجريمة اعدام المعتقل مسلم الميلاد، مذكرا بأن مواصلة مسلسل الاجرام السعودي لا بد وان تكون له نهاية وانه ليس امام الشعب سوى الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة ، وفق بيان المعارضة في الجزيرة العربية.

المصدر: موقع المنار