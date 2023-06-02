حزب الله يدشن محطتي طاقة لتشغيل الآبار الارتوازية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 20:02

حزب الله يدشن محطتي طاقة لتشغيل الآبار الارتوازية

منذ 1 ساعة 2 June، 2023
لبنان

دشّن حزب الله محطتي طاقة شمسية لبئرين ارتوازيين في حلبا.

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