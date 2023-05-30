ندوة سياسية في عيد المقاومة والتحرير في مركز الإمام الخميني مشغرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 12:26

ندوة سياسية في عيد المقاومة والتحرير في مركز الإمام الخميني مشغرة

منذ 5 mins 30 May، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
لبنان

أحيا مركز” الإمام الخميني الثقافي” في بلدة مشغرة عيد المقاومة والتحرير بندوة سياسية عنوانها “مشروع المقاومة والتحولات الإقليمية تطلعات وتحديات”، قدمها الباحث السياسي الدكتور حسام مطر وذلك في حسينية بلدة مشغرة،في حضور فاعليات البلدة وحشد من الأهالي.
واكد مطر أن “قوة المقاومة في تعاظم مستمر على مستوى فلسطين ولبنان وكل دول محور المقاومة”.
وقالت مديرة مركز الإمام الخميني الثقافي في مشغرة خولة عيسى إن “هذا النشاط يهدف إلى إحياء ذكرى الإنتصار والتحرير من أجل أن تبقى قائمة ومستمرة مع أجيالنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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