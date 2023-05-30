الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد عند 20.2 للدولار

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمئة عن مستوى الإغلاق الذي سجلته الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار والذي كان أسوأ أداء يومي لها في ثمانية أشهر.

وخسرت الليرة 7.3 بالمئة منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.

المصدر: رويترز