سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يصل إلى إيران في زيارة لمدة يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 18:00

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يصل إلى إيران في زيارة لمدة يومين

منذ 2 ساعة 28 May، 2023
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