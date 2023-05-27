سلطان عُمان يزور طهران الأحد

يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد الأحد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مصادر إيرانية إن “سلطان عمان سيقوم بزيارة إلى طهران، الأحد، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي”، وتابعت “يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، آل سعيد رسميا في قصر سعد آباد”.

واوضحت المصادر انه “خلال الزيارة، سيجري وفدا البلدين مباحثات ومشاورات للبحث في مختلف القضايا التي تهم الجانبين وسبل تطوير العلاقات الثنائية”، واضافت “يرافق سلطان عمان في الزيارة التي تستغرق يومين عددا من الوزراء وكبار المسؤولين”.

المصدر: وكالة ارنا