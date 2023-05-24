اعتصام ومؤتمر صحافي لعمال “اوجيرو” الأربعاء المقبل لإعلان الخطوات التصعيدية

قال المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “أوجيرو” في بيان له الاربعاء “ما ضاع حق وراءه مطالب، فحقوقنا مقدسة، ولن نستكين، إلا عند تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ لنا العيش الكريم”، وتابع “نعمل بكل ضمير وتفان، ليل نهار، وننتظر أن نعطى حقوقنا كاملة ومن دون تسويف أو مماطلة”.

واضاف البيان “بعد ما لمسناه من لا مبالاة تجاه حقوقنا، وبعد مرور شهرين على الاتفاق الذي تم مع المعنيين وتوج بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولم يتم تنفيذ أي بند منه حتى تاريخه، أصبح من واجبنا تخطي موضوع رفع الصوت إلى مرحلة الأفعال”.

ودعا البيان “العاملين في الهيئة إلى الاعتصام الأربعاء في 31/5/2023، الحادية عشرة صباحا، في مركز بئر حسن، على أن يتخلله مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام