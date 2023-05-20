حدث اليوم | الملف الرئاسي.. دعوات لبنانية للاستفادة من لم الشمل العربي

حضر الملف الرئاسي اللبناني في القمة العربية في جدة، وتضمن بيانها الختامي “حثّ كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يُرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما التأكيد على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين”.

وفي لبنان، تعددت المواقف الداعية للاستفادة من لم الشمل العربي في جدة، الذي تمثل بعودة سوريا للمشاركة في الجامعة العربية بشخص رئيسها بشار الأسد..

التضامن العربي مع لبنان يحفز على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد ان “وحدة الموقف العربي في إعلان جدة أعطى دفعا في تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك الذي يعود بالنفع على الشعوب العربية، وأسهم في تنقية الأجواء وتوحيد الصف مما سينعكس إيجابيا على الصعيد العربي والإقليمي”.

ورأى في بيان، ان” تجاوز الخلافات العربية وعودة التضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة من مخاطر العدو الإسرائيلي لحماية حق الشعب الفلسطيني وعودته الى أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار الى ان “التضامن العربي مع لبنان يحفز اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، خصوصا ان الوطن لا يمكن أن يصمد ويستمر بدون رئيس وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي”، مؤكدا ان “هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق النواب والمسؤولين في الوطن”،

انتخاب الرئيس يشكل بداية الحلول في لبنان

بدوره، تمنى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن “تنعكس التطورات الإيجابية والتفاهمات في المنطقة على لبنان إيجابا”، معتبرا أن “هذا لا يعفينا كلبنانيين من أن نوجد الأطر الداخلية للتفاهمات فيما بيننا، وخاصة حول موضوع رئاسة الجمهورية، لأن انتخاب الرئيس يشكل بداية الحلول في لبنان للأزمات والمشاكل العديدة والمتشعبة والضاغطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية”.

وخلال لقاء سياسي حواري نظمته العلاقات العامة لحزب الله في البقاع، جدد الحاج حسن التذكير بأن “تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب حضور 86 نائبا، ولا يوجد هذا العدد لدى أي فريق أو تكتل أو تحالف، لذلك دعوتنا منذ البداية إلى حوار ينتج عنه تفاهم وطني بين كل الأفرقاء، بما يتيح تأمين النصاب وحصول الانتخاب، بينما الفريق الآخر منذ اللحظة الأولى تبنى مرشح تحدٍ، والآن يقولون إذا علموا أن المرشح الذي دعمناه سيفوز بالانتخابات، سوف يعطلون النصاب، وهذا حقهم، ولكن هذا الموقف يعمق الأزمة ويزيد معاناة اللبنانيين”.



وأكد الحاج حسن أن “البعض للأسف يضع في رأسه أوهاما ويريد تسويقها لدى اللبنانيين، ويضللون الناس بالقول أن فريقنا يريد فرض مرشح، وهذا غير صحيح لأن الانتخاب يتم بإرادة النواب والكتل، ورفض الحوار هو منطق سلبي مضر بالبلد، ومن غير الواضح إلى متى ستستمر هذه السلبية لدى الفريق الآخر، آملين أن يخرجوا من السلبية والحملات التضليلية إلى اعتماد السياسات الإيجابية، رأفة باللبنانيين، وضنا بالبلد واستقراره ومؤسساته”.

وقال “قبل 9 سنوات خاضت المقاومة والجيش العربي السوري معركة القصير جنبا إلى جنب، في مواجهة الإرهابيين والتكفيريين، وهذه المعركة كانت مفصلية في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، والله قدر الانتصار لسوريا رئيسا وجيشا ودولة ولحلفائها وعلى رأسهم المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران”. وأشار إلى أن “القمة العربية المنعقدة في السعودية، حضرت فيها سوريا، وبيان القمة تحدث عن حق المقاومة وعن فلسطين وهذه مسألة ملفتة”.

لنستفد من لم الشمل العربي

وراى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، انه “علينا ان نستفيد من لم الشمل العربي بلم شمل لبناني نستطيع من خلاله انتخاب رئيس للجمهورية يكون منطلقا لتشكيل حكومة تضع خطة اقتصادية نتمكن من خلالها من انقاذ بلدنا”.

وقال قبيسي خلال حفل تابيني في النبطية الفوقا “نستبشر خيرا اليوم بلم الشمل العربي على مستوى قمة عربية تجري المصالحات، وتكون موقفا سياسيا موحدا لكي تتمكن امتنا من مواجهة الاخطار المحدقة بنا، ورأينا سابقا نتيجة الخلافات التي جرت في دول عربية شقيقة جعلت من المنطقة مسرحا للسياسات الغربية المتغطرسة التي تسعى للسيطرة على قدراتنا وقراراتنا ودولنا وشعوبنا”.

وتابع “للاسف في لبنان ما زال بعض الساسة متأثرا بالخلافات السابقة على مستوى دول عربية وغربية فينقسمون ويختلفون ولبنان يعاني من واقع مرير نتيجة سياسات حقيقية آمنتم وآمنا بها الا وهي سياسة المقاومة والممانعة ورفض التطبيع مع العدو الذي انتصرنا عليه”.

وقال “ندعو اليوم كل ساسة لبنان لكي يستفيدوا من المحطات التي تجري على مساحة الشرق الاوسط اولها الاتفاق الإيرني السعودي واخرها الاجتماع الذي يحدث في جامعة الدول العربية والذي عادت من خلاله سوريا الى موقعها الحقيقي في الجامعة العربية وما جرى هو لم الشمل الحقيقي”.

وأردف “اذا تمكنا من تحصين واقعنا السياسي بتفاهمات داخلية ومصالحات نتمكن من تشكيل حصانة وحماية لبلدنا نفتقدها في هذه الايام، فالاختلافات تفتح المجال امام التدخلات الغربية التي تعبر عن سياسات ذي اهواء خاصة غالبيتها يدعم العدو الصهيوني ويزرع الشقاق والخلاف على مساحة وطننا، ومن هنا ندعو الجميع الى وحدة موقف على المستوى السياسي بلم الشمل سواء اكان بطاولة حوار او غيرها”.

للإستفادة من المناخات الإيجابية

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، دعا إلى “الإستفادة من المناخات الإيجابية التي تشهدها المنطقة حيث نرى المصالحات وانعقاد قمة حضرها جميع الملوك والرؤساء في أجواء من الإلفة والدعوات إلى الوحدة وتجاوز الماضي البغيض الذي أنهك عالمنا العربي والإسلامي”. وسأل “أليس من الأجدى أن نتوحد ونلتقي على كلمة سواء؟ أليس هذا ما دعا إليه الرئيس نبيه بري عندما دعا إلى الحوار والاتفاق على انتخاب رئيس وحكومة وبرنامج إصلاحي كي نتجاوز الأزمة الخانقة من خلال خطة تعاف اقتصادية”.

وقال خريس إن “الوقت ما زال سانحا لمثل هكذا اتفاق شريطة أن نغادر الأوهام والرهانات التي اتضح أنها خاطئة. الوقت ما زال سانحا لانتخاب رئيس وتحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون، أو أن تختاروا مرشحاً بعد أن اخترنا مع حلفائنا المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية. سموا أنتم إسما ولنذهب إلى المجلس في إطار لعبة ديمقراطية وننتهي من هذا الاستحقاق الذي يشكل مدخلا لاتمام باقي الاستحقاقات”.

مشهد جدة خطوة أولى في مسار ما ينتظر المنطقة في السنوات المقبلة

النائب السابق اميل لحود، قال “يدفعنا ما شاهدناه في قمة جدة وما نعرفه وما نثق به الى توجيه نصائح الى بعض السياسيين اللبنانيين لكي يهتموا بناسهم ومناطقهم ويحجموا عن الإدلاء بمواقف إقليمية ودولية، لأن التجربة أثبتت أن رهاناتهم فاشلة وتوقعاتهم خائبة وتحليلاتهم غبية”. واعتبر لحود أن “مشهد جدة خطوة أولى في مسار ما ينتظر المنطقة في السنوات المقبلة، وهو مشهد مؤلم لكثيرين في لبنان، ولكن عليهم أن يعتادوا عليه، خصوصا أن الآتي أعظم”.

إعادة التصدير الى الخليج والمملكة على السكة الصحيحة

وفي سياق متصل، أجرى وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن محادثات مع الوزراء المعنيين المشاركين في القمة العربية في جدة، وتم التأكيد في بيان صادر عن الوزيرين، أن “موضوع اعادة تصدير المنتجات الصناعية اللبنانية الى دول الخليج ولا سيما الى المملكة العربية السعودية، بات على السكة الصحيحة، ويتم العمل بشكل جدي ومتسارع حتى يعاد تأمين فتح الأسواق الخليجية أمام الصناعات اللبنانية”. وثمن الوزيران بوشكيان والحاج حسن “الاندفاعة العربية تجاه لبنان، التي ستترجم ايجابيات على الجميع في المرحلة المقبلة”.

المصدر: موقع المنار