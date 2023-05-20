بالفيديو | إجلاء المئات في اسبانيا وخسارة آلاف‭‭‬ ‬الهكتارات من الغابات جراء حريق قرب الحدود البرتغالية

أجلت السلطات الإسبانية وأطقم الطوارئ نحو 600 قروي من منازلهم غرب البلاد، بعد أن تسبّب حريق شبّ في المنطقة بتدمير نحو ثمانية آلاف‭‭ ‬‬هكتار من الغابات بالقرب من الحدود مع البرتغال.

وقالت أجهزة الطوارئ الإسبانية، بانّ “الرياح القوية تصعّب السيطرة على الحريق في مناطق الغابات الكثيفة في لاسورديس وسييرا دي جاتا في منطقة إكستريمادورا”.

بدوره، اعلن الحرس المدني الإسباني أنّ السلطات أجلت نحو 600 قروي من ثلاث قرى، وأغلقت ثلاثة طرق في المنطقة.

وأوضحت السّلطات أن نحو 260 من رجال الإطفاء و165 جنديًا يحاولون إخماد الحريق.

وسبق أن أجلت السلطات الإسبانية ما يقرب من ألف شخص من منازلهم لحمايتهم من حريق غابات دمر ما لا يقلّ عن 12 ألف هكتار (29652 فدانًا) من الأراضي بفعل موجة حارة شديدة.

المصدر: وكالات