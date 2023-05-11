إعلام العدو: صفّارات الإنذار تدوّي في “حولون” و”ريشون لتسيون” جنوبي “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 21:54

إعلام العدو: صفّارات الإنذار تدوّي في “حولون” و”ريشون لتسيون” جنوبي “تل أبيب”

منذ 40 mins 11 May، 2023
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