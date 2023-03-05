انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 09:12
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السيد هاشم صفي الدين: ما تقوم به المقاومة ليس مجرّد عمل عسكري أو أمني أو سياسي لكنه صراع بكل ما للكلمة من معنى
السيد صفي الدين: المقاومة لن تتراجع والمعركة الحالية نتاج كل السنوات والعقود الماضية التي حصلت
الشيخ نبيل قاووق: بداية الحل لوقف الإنهيار هو الاتفاق على رئيس جمهورية والذين يرفضون الحوار إنما يدفعون البلد نحو الأسوأ
روابط التعليم الرسمي تقرر العودة إلى التدريس الإثنين والاستمرار في إضراب الدوام المسائي حتى الحصول على بدل الإنتاجية
جيش الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في قدمه ويعتقله من مخيم العروب شمال الخليل
إعلام العدو: عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في 95 موقعاً بكافة المدن
إعلام العدو: 160 ألف مستوطن يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على قانون "الإصلاح القضائي"
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
السيد رئيسي لغروسي: لدينا إرادة قوية للتعاون مع الوكالة ونأمل منها التعامل بمهنية وعدم التأثر بقوى تسعى لأهداف خاصة
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه غروسي: لدينا الإرادة لحل القضايا الفنية المتعلقة بالضمانات في أقرب وقت ممكن
غروسي: الوكالة مستعدة لحل المشكلات من خلال الوسائل التقنية ونرحب بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم واختتام مفاوضات فيينا
غروسي: طهران مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات ولحل قضايا الضمانات وستسمح بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد المناسبة
آلاف التونسيين يشاركون في تظاهرات دعا إليها الاتحاد التونسي للشغل رفضاً لسياسات الحكومة في العاصمة تونس
وزارة الدفاع الروسية: 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الداخلية التركي: 45,968 شخصاً فقدوا حياتهم جراء الزلزال وقد سجل ما مجموعه 13,072 هزة ارتدادية منذ 6شباط
انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية
منذ 42 mins
5 March، 2023
الجهاد الاسلامي
زياد النخالة
فلسطين
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