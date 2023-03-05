انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 09:12

انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية

منذ 42 mins 5 March، 2023
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