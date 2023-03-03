بالفيديو | النيران تلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ

شب حريق ضخم في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وإجلاء نحو 170 شخصا من المنطقة.

وكافحت فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع أمس الخميس في مشروع لإعادة التطوير في منطقة تسيم شا تسوي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا.

وقال كيونج ساي-مينج، نائب رئيس الإطفاء في هونغ كونغ، إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين.

والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ “إمباير جروب”، ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقا، وذلك وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

المصدر: وكالات