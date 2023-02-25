المفتي عبد الله: لإنقاذ البلد والسير به نحو الاستقرار الحقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 15:22

المفتي عبد الله: لإنقاذ البلد والسير به نحو الاستقرار الحقيقي

منذ 25 mins 25 February، 2023
الشيخ حسن عبد الله
لبنان

دعا “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله الى “الإقلاع عن النكد السياسي، فالجميع أمام تحدي إنقاذ البلد والسير به نحو الاستقرار الحقيقي ووقف انهيار مؤسسات الدولة”.

واكد المفتي عبد الله ان “الوحدة بين المسلمين لا تعني على الإطلاق عداء مع الآخر بل هي طريق لترسيخ العلاقة الانسانية التي لا بد ان تبنى على أساس الاحترام المتبادل واحترام الرأي الآخر”.

وحذر المفتي عبد الله من “انهيار القطاع التربوي”، ودعا الى “الإسراع في تلبية مطالب هذا القطاع والعمل من أجل إنقاذ العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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