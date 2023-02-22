السفير الايراني استقل الشيخ الخطيب: مستعدون لتقديم ما بوسعنا للحكومة والشعب في لبنان

زار نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد مقر السفارة الإيرانية الجديدة في بئر حسن، مقدما التهاني للسفير مجتبى أماني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية وافتتاح المقر الجديد، كما تم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال الشيخ الخطيب “تشرفنا اليوم بزيارة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتهنئة بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الامام الخميني ووجدنا فيها مناسبة للتعبير عن شعورنا وسرورنا بدوام هذه الثورة وتقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من الحصار المفروض عليها والحروب التي شُنت عليها من عسكرية وإعلامية وثقافية واقتصادية”، وتابع “هي ليست ثورة قومية وليست ثورة لإصلاح النظام، بل ثورة إسلامية بكل ما للكلمة من معنى لخدمة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وقضاياها التي كانت لقضايا العرب منها النصيب الأعظم والأكبر وخصوصا لقضية فلسطين والشعب الفلسطيني وطبعاً لبنان أيضا”.

بدوره، قال السفير أماني “تشرفنا اليوم بحضور سماحة الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق”، وأكد “نحن ان شاء الله سنسعى وندعم وندعو لحل هذه المشاكل ونحن دائما على استعداد للمساعدة وتقديم ما في وسعنا للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام