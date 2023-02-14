جباعي لموقع المنار : هذه الخطوات ستعيد الدولار الى حجمه الطبيعي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي ان” الإرتفاع بسعر صرف الدولار غير مرتبط لا بمعايير نقدية ولا إقتصادية هو مرتبط بضغط سياسي واضح يدفع نحو إسراع الانهيار ولا يمكن لتحليل إقتصادي ان يشرح كيف يرتفع دولار ب ٣ سنوات حوالي ٤٠ الف ليرة ومن ثم يرتفع ب شهرين اكثر من ٣٠ الف ليرة حتى الان لذلك الحل هو اتخاذ قرار وطني يعطي صلاحيات واسعة لوزير المالية بهدف التنسيق السريع مع المركزي للجم الامور .

واشار جباعي الى أن”الحل يكون بسحب وزارة المالية لليرة اللبنانية من السوق عبر ضرائب على الارباح وفق شطور معينة، بالمقابل يتوقف مصرف لبنان عن طباعة الليرة وبذلك يكون قد حصل على الليرات التي يحتاجها من خلال وزارة المالية، على ان يتبعها تعميم واضح لسعر صيرفة مع خروج مصرف لبنان لفترة من شراء الدولار من السوق، وهذا سيساهم بإعادة الدولار الى حجمه الطبيعي قبل الارتفاع الصاروخي .

واعتبر جباعي ان”كل دولار يفوق 52 الف ليرة هو للمضاربة والضغط السياسي”.

المصدر: موقع المنار