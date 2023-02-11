كيف بدت الصورة في احد مراكز الايواء في حلب؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2023 - 14:22

كيف بدت الصورة في احد مراكز الايواء في حلب؟

منذ 26 mins 11 February، 2023
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سورية - عربي وإقليمي

مراسل المنار علي شعيب ينقل اجواء احد مراكز الايواء في مدينة حلب:

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