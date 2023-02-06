سوريا توجه نداء عالمياً للإغاثة جراء الزلزال المدمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 18:08

سوريا توجه نداء عالمياً للإغاثة جراء الزلزال المدمر

منذ 57 mins 6 February، 2023
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