الاحتلال يفشل في اعتقال المطلوبين خلال عمليته العسكرية في عقبة جبر بأريحا

أكدت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال المطلوب الرئيسي خلال العملية التي شنها الاحتلال في عقبة جبر بأريحا، لاعتقال منفذ عملية “البقعة” التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً”.

وزعم الاحتلال أنه اعتقال 10 مواطنين بينهم مطلوبين ، ليتضح لاحقاً أن ما تم اعتقالهم هم من عائلات المطلوبين.

ويشار الى ان قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية في عقبة جبر بأريحا أدت لإصابة 13 مواطناً بينهم إصابتان خطيرتان ، ودمار كبير في منازل المواطنين بعد محاصرتها لعدة ساعات ، ليعترف الاحتلال فيما بعد بفشل عمليته في اعتقال المطلوبين في عملية “البقعة” التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً”.

المصدر: فلسطين اليوم