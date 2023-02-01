اليوم يبدأ تطبيق سعر ال 15000 ليرة للدولار كسعر رسمي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغيير سعر الصرف الرسمي في لبنان إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي، اعتبارًا من اليوم الأول من شباط/فبراير، ما يمثِّل خفضًا نسبته 90% عن سعر الصرف الرسمي الحاليّ، الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا.

ولا يزال التحوّل من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفًا بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، إذ جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفًا للدولار.

وقال سلامة إن:”هذا التغيير سيُطبَّق على البنوك، مما سيؤدّي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019″.

وتوقَّع محللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل في الاقتصاد الأوسع نطاقًا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد، وتجري فيه معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.

هذا، وتوقع اقتصاديون في لبنان أن”يكون المشهد المالي والإقتصادي والإجتماعي في الشهر المقبل كارثياً، مع تدهور الأوضاع وإرتفاع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة”.

وقالت التقارير إن الكتلة النقدية في شهر شباط ستزيد بشكل كبير، أي ما يعني إرتفاعاً في نسبة التضخم، وهذا يعني فقدان المزيد من قيمة الليرة وحكماً إرتفاعاً لسعر صرف الدولار.

ويسجل لبنان نسبة تضخم هي من الأعلى في العالم، بنسبة تتجاوز 700 %.

المصدر: موقع المنار