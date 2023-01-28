خبراء عسكريون دنماركيون: الدبابات الغربية لن تنقذ الجيش الأوكراني

أعرب خبراء عسكريون دنماركيون عن اعتقادهم، بأن الدبابات التي تعهدت الدول الغربية مؤخرا بتقديمها لسلطات كييف، لن تغير الوضع لصالح القوات الأوكرانية.

وأكدت مجموعة من الخبراء العسكريين الدنماركيين، استطلعت صحيفة DR آراءهم، أن الدبابات التي سترسلها الدول الغربية إلى كييف لن تساعد القوات الأوكرانية في تحقيق الانتصار.

ووفقا للمقالة، يجري إعداد حوالي 73 دبابة من أنواع مختلفة من ألمانيا والولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا لشحنها إلى أوكرانيا، بينما وافقت بعض الدول الأخرى على تزويد كييف بعدد غير مسمى من الدبابات، أو ذكرت أنها تفكر بالقيام بذلك، ولكن لاحقا. ومن جانبه قال السفير الأوكراني لدى فرنسا فاديم أوميلشينكو إن الدول الغربية وعدت بنقل 321 “دبابة ثقيلة” إلى كييف.

ولكن مع ذلك، يعتقد كلاوس ماتيسين، الأستاذ المساعد في الأكاديمية العسكرية الدنماركية، أن هذا لن يكون الترياق الشافي.

وقال: “عند الاستماع للبعض يتكون انطباع بأنه لم يكن في السابق لدى أوكرانيا أية دبابات، والآن ستصل الدبابات الغربية وتنقذ الموقف. لكن الواقع ليس كذلك بتاتا”.

وأشار أيضا إلى أنه يتعين على الأوكرانيين أولا إتقان استخدام هذه الدبابات الجديدة عالية التقنية قبل رميها في الخطوط الأمامية.

وفي هذا الصدد، حث ماتيسين على “تخفيف حدة الحماسة” وعدم توقع نقطة تحول في مسار الصراع في أوكرانيا من الدبابات الغربية.

المصدر: كالة نوفوستي الروسية