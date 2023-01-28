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January 28 2023 - 10:30

الهند: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو

منذ 1 ساعة 28 January، 2023
تحطم طارة هندية
أخبار دولية - الهند

تحطمت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الهندي “سو-30″ روسية الصنع و”ميراج 2000” فرنسية الصنع في ولاية ماديا برديش في وسط الهند السبت، بحسب ما افادت مصادر هندية.

وقالت المصادر إن “الطائرتين قد أقلعتا من قاعدة غواليور الجوية فى ماديا براديش، في إطار تدريبات تجري هناك، مشيرة إلى انطلاق عمليات البحث والإنقاذ”.

وذكرت المصادر أن “محكمة التحقيق التابعة لسلاح الجو بصدد تحديد ما إذا كان هناك تصادم في الجو أم لا”، وتابعت “كان هناك طياران على متن سو-30 وطيار واحد على متن ميراج-2000 لحظة الكارثة”، واضافت “تشير التقارير الأولية إلى أن اثنين من الطيارين بأمان، بينما توجهت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي إلى موقع الطيار الثالث”.

المصدر: روسيا اليوم

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