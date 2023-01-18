حدث اليوم| الحكومة تقر الدفعة الاولى من سلفة الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على بنود الكهرباء في جلسته في السراي الحكومي.

وقد أقر المجلس سلفة 62 مليون دولار لافراغ شحنة الفيول الاولى، وإعطاء سلفة 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني وديرعمار.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء كلف وزير الطاقة للتفاوض مع الشركة الموردة للفيول على أن يستثنى لبنان من دفع الغرامات.

وقال:” بعض الوزراء احتجوا على أمور تتعلق بالمواطن لها علاقة بالتربية والصحة والطحين، واتفقنا على عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذه المواضيع الطارئة”.

اضاف: ان “مجلس الوزراء يجتمع لخدمة المواطن وأنا حريص على وحدة مجلس الوزراء والاجواء كانت مريحة جدا”.

بالتزامن مع جلسة الحكومة نفذ اساتذة التعليم الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت مقابل السراي الحكومي للمطالبة بمستحقاتهم وتحسين الرواتب والاجور وبدل نقل واستشفاء مناسب.

المصدر: المنار