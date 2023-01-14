ايران تطالب امريكا بتسليم المتهمين في اغتيال الفريق سليماني

اعتبر رئيس اللجنة الخاصة بالمتابعة القانونية والدولية في ملف اغتيال واستشهاد “الفريق الشهيد قاسم سليماني”، عباس علي كدخدائي، ان الولايات المتحدة الامريكية مطالبة وفقا لمعاهدة 1973 الدولية، بمقاضاة وملاحقة الضالعين في هذه الجريمة او تسليمهم للدولة المتضررة بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تغريدة نشرها “كدخدائي”، اليوم السبت، على حسابه في تويتر.

وتساءل رئيس لجنة متابعة اغتيال الشهيد سليماني، عبر تغريدته : برايكم، ايّا من هذه التعهدات التزم به الكيان الامريكي، قبال ايران باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء في الاتفاقية؟

المصدر: وكالة ارنا