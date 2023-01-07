أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد قانون الموازنة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 01:46
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مصادر حكومية للمنار: ما يعني رئاسة الحكومة هو أنّها أعطت الموافقة على السلفة بشرط صدور مرسوم عند الاقتضاء
مصادر حكومية للمنار: الموافقة مشروطة بأن تقدم مؤسسة كهرباء لبنان كتابا حول كيفية تحصيل الأموال عبر الجباية وجدول الجباية
مصادر حكومية للمنار: إسألوا وزير الطاقة عن المناقصة وهل طبّقت الشروط فيها ولماذا تمّ استقدام البواخر قبل تأمين التمويل؟
مصادر وزارة الطاقة للمنار: بناء على توجيه من رئيس الحكومة أجرت وزارة الطّاقة هذه المناقصة
مصادر وزارة الطاقة للمنار: الوزارة استعجلت قدوم البواخر كي ينعم اللبنانيون بساعات تغذية إضافية قبل الأعياد
مصادر وزارة الطاقة للمنار: الاستعجال جاء على لسان رئيس الحكومة نفسه وفريقه الاستشاري
مصادر وزارة الطاقة للمنار: هذه الخطوة لم تقم بها الوزارة الا بعد اجتماعات عدّة عقدت مع وزارة المالية ومصرف لبنان
مصادر وزارة الطاقة للمنار: المالية ومصرف لبنان أكدوا خلال الاجتماعات أن هناك أموالا لكهرباء لبنان قيمتها 300 مليون $
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: استمرار الإنقطاع التام للتيار الكهربائي منذ ليل الأربعاء ينعكس انقطاعا للتغذية بالمياه
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: نناشد المسؤولين المعنيين العمل على إرساء حلول دائمة لمحطات الضخ بما يضمن عدم توقف عملها
حزب الله والفصائل الفلسطينية ينظمان "ملتقى شهيد القدس الشبابي" في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: الشهيد سليماني لم يتراجع عن خيار الدفاع عن فلسطين ودعمها عبر المال والسلاح
الشيخ نبيل قاووق: سليماني قدم للمنطقة القدرة على تصنيع الصواريخ والمسيرات التي كسرت التوازن الاستراتيجي للصراع مع العدو
السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني: شهادة اللواء قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ستكون بداية زوال الكيان الصهيوني
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: لانتخاب رئيس للجمهورية قادر على الجمع وإخراج البلد من أزماته
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: لا خيار أمام اللبنانيين سوى التلاقي والتفاهم
الشيخ علي الخطيب: من المؤسف أن البعض في الداخل يعينون العدو على وطنهم ومنهم من أوصل البلد إلى حالة الإنهيار
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لبنان بلحظة انهيار تاريخي وإنقاذه يبدأ بالحوار
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في محيط مخيم عقبة الجبر بمدينة أريحا
إعلام العدو: المجلس الوزاري المصغّر يوافق على سلسلة إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية
الخارجية الفلسطينية: إجراءات "إسرائيل" العقابية لن تثني شعبنا وقيادته عن مواصلة الحراك لإنهاء الاحتلال
حركة حماس: ندين فرض الاحتلال إجراءات عقابية ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية وندعوها إلى المضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته
بيان المسيرات الكبرى في اليمن: استمرار الحصار حرب ستواجه برد فعل عسكري سيوجع تحالف العدوان بشكل غير مسبوق وغير متوقع
بيان المسيرات الكبرى في اليمن: نحذر من عواقب استمرار الحصار السعودي الاميركي الظالم وحجز سفن الوقود والبضائع والسلع
بيان المسيرات الكبرى: ندين اقتحام العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى وندعو لموقف اسلامي يتصدى للصلف اليهودي المتواصل
الدفاع الروسية: بدء تنفيذ وقف إطلاق النار من الجانب الروسي على طول خط التماس في أوكرانيا اعتبارا من منتصف الليل
أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد قانون الموازنة؟
منذ 5 ساعة
6 January، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد موازنة 2022 ؟؟ وما هي هذه المواد؟؟
المصدر:
قناة المنار
قانون الموازنة
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