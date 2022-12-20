الدفاع الروسية: 4 مقاتلات إسرائيلية شنت غارات جوية ضد منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 شنت الليلة الماضية صواريخ كروز من منطقة مرتفعات الجولان على أهداف في دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وأوضح نائب مدير المركز أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية “”في الفترة من 00.35 إلى 00:40 يوم 20 كانون الأول/ديسمبر 2022، أطلقت أربع طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز إف -16 من منطقة مرتفعات الجولان ضربة صاروخية موجهة ضد منشآت عسكرية في محافظة دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين”.

وأضاف المسؤول الروسي أن الجيش الإسرائيلي قال في إخطاره الرسمي بشأن الضربة الصاروخية على أطراف دمشق إنها استهدفت “جماعات مسلحة موالية لإيران”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم، إصابة عسكريين سوريين اثنين في “عدوان إسرائيلي” على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أعلنت الدفاع السورية استشهاد 4 عسكريين وإصابة عسكري بجروح في قصف إسرائيلي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق القوات الإسرائيلية بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي التي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو “حزب الله” اللبناني. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.

المصدر: سبوتنيك