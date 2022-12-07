إيطاليا تخفض إمداداتها من الغاز الروسي

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن إيطاليا خفضت حصة الغاز الروسي في الإمدادات من 40% إلى حوالي 10%.

وقبل ذلك صرح وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، بأن إيطاليا لا تزال بحاجة إلى الغاز الروسي، حيث تستلم ما معدله 20 مليون متر مكعب يوميا من الوقود الأزرق من روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة “إيني” الإيطالية الرائدة للنفط والغاز، بأن إيطاليا ستكون قادرة في العام 2022 على استبدال حوالي نصف الغاز الروسي أو 9.7 مليار متر مكعب.

أما في العام 2023، سيصل هذا الحجم إلى 80% أو 17.6 مليار متر مكعب، وفي العام 2025، تعتزم الشركة التخلي تماما عن إمدادات الغاز من روسيا.

المصدر: روسيا اليوم