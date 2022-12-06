الامام الخامنئي: الثورة الإسلامية غيرت ثقافة “نحن لسنا قادرين” بالإنجازات العظيمة للشباب الإيراني

اكد الامام السيد علي خامنئي على ضرورة السعي من اجل التوصل الى سبل لمعالجة حالات الضعف الثقافي والترويج للبيانات الصحيحة، بمساعدة الأسس الفكرية للثورة الإسلامية والشباب النشط.

وخلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في حسينيّة الإمام الخميني (قده)، شدد الامام الخامنئي على وجوب المعرفة الدقيقة لحالات الضعف الثقافي وضرورة السعي من اجل التوصل الى سبل لحل هذه الحالات والترويج للبيانات الصحيحة.

وحث الامام الخامنئي على ضرورة تعزيز الهوية الجمعية وتأثير المجلس الاعلى للثورة الثقافية في القضايا الثقافية للبلاد واستمرار النهوض العلمي للبلاد لكي لا تتخلف ايران عن الركب العلمي.

واوضح السيد الخامنئي ان “ثقافة نحن لسنا قادرين” هي من المعطيات غير الصحيحة التي سادت المجتمع قبل انتصار الثورة الإسلاميّة، ولقد غيّرت الثورة هذه العقليّة تدريجياً وكانت النتيجة إنجاز أعمال عظيمة وذلك على يد المتخصّصين الإيرانيّين الشباب.

وأكد سماحته أن الثورة الإسلاميّة حوّلت ثقافة «الإعجاب بالذات والشهرة» إلى ثقافة «الإيثار والتضحية» في الحياة الشخصيّة للأفراد، كما و حوّلت ثقافة “الانبهار بالغرب” إلى ثقافة”الاعتراض على الغرب”.

المصدر: وكالة مهر