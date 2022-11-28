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November 28 2022 - 17:06

“غازبروم” تعلن موقفها حول إمدادات الغاز إلى مولدوفا

منذ 15 mins 28 November، 2022
شركة غازبروم الروسية
شركة غازبروم الروسية
أخبار دولية - روسيا

أفادت “غازبروم” بأنه تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى مولدوفا، إذ أن “مولدوفاغاز” ألغت الانتهاكات في دفع الإمدادات لشهر نوفمبر، ودفعت مقابل الغاز الذي تخزنه بأوكرانيا.

وجاء في بيان نشرته الشركة الروسية في قناتها بتطبيق “تلغرام” اليوم الاثنين “قامت شركة “مولدوفاغاز” بتسوية انتهاك المدفوعات للإمدادات الحالية من الغاز الروسي لشهر نوفمبر الجاري، حيث استلمنا (غازبروم) ثمن الغاز الروسي المخزن في أوكرانيا والمخصص لمولدوفا، لذلك تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا”.

وفي وقت سابق، أكدت مولدوفا أن جزءا من الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من روسيا لا يزال في أوكرانيا، ويتم ضخه في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) كاحتياطي.

وقبل ذلك أعلنت “غازبروم”، أن الغاز الطبيعي المباع لمولدوفا والذي يتم ضخه من خلال أنابيب عبر أوكرانيا لا يصل بالكامل إلى العاصمة المولدفية كيشيناو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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