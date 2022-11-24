بوتين يكشف توجهات روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في المؤتمر الدولي “رحلة الذكاء الاصطناعي” الذي عقدت فعالياته في العاصمة موسكو.

وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر قال بوتين: “أهمية الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي هائلة، التنافس بين الدول في هذا المجال شرس، تعتمد مكانة روسيا في العالم وسيادتنا وأمننا وقدرتنا على البقاء على النتائج التي نحققها، وقدرتنا على حل مشاكل التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بمستوى نوعي جديد”.

ومن أهم النقاط التي أشار إليها بوتين خلال المؤتمر:

– في السنوات العشر القادمة من الضروري ضمان الإدخال المكثف للذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

– تظهر الشركات الروسية مجموعة متنوعة من الأفكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

– لا يؤدي إدخال الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى زيادة البطالة، بل إلى ظهور وظائف تتطلب مهارات عالية.

– اعتبارًا من عام 2023 ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من الحوافز الضريبية لشراء وتنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات المحلية.

وأصدر الرئيس تعليماته لدعم تطوير تقنيات السحابة الإلكترونية المحلية في روسيا، ودعا مجلس الدوما إلى إصدار قانون بشأن الوصول إلى “البيانات مجهولة المصدر” في أسرع وقت ممكن، كما طلب من محافظ مدينة موسكوسيرغي سوبيانين ومن يوري فوروبيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي استخدام منصة مجلس الدولة لتقديم خبرتهما في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى مناطق مختلفة في روسيا.

وأشار بوتين خلال المؤتمر إلى الجهات المعنية في روسيا لضروة العمل على مشروع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدخال مناهج تعليم هذه التقنيات في المؤسسات التعليمية في البلاد.

المصدر: وكالات روسية