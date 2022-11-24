وزراء الطاقة الأوروبيون يفشلون في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز ويقررون عقد اجتماع آخر منتصف كانون الاول / ديسمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 16:10

وزراء الطاقة الأوروبيون يفشلون في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز ويقررون عقد اجتماع آخر منتصف كانون الاول / ديسمبر

منذ 46 mins 24 November، 2022
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