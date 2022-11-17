بالفيديو | هكذا علق قديروف على وضعه في قائمة المطلوبين في أوكرانيا.. سآتي وأعاقبكم

علق رئيس الشيشان، رمضان قديروف، على وضعه على قائمة المطلوبين في أوكرانيا، قائلاً إنه لا داعي للبحث عنه، فهو سيأتي بنفسه. وقال قديروف في مقطع فيديو نشر على “تلجرام”: “أيها السادة من ادارة أمن الدولة، اختاروا مكان، سأحضر بنفسي، وسآتي من أجلكم وأعاقبكم على كل جرائمكم”.

وأضاف: “لست بحاجة للبحث عني. بالمناسبة، لقد زرت أوكرانيا بالفعل عدة مرات، ولم أر أي شخص هناك”. وقال قديروف “لا يمكن للمخابرات المركزية أن تجدني بأي شكل من الأشكال. العالم كله يعرف أنني في وسط غروزني، وقد وضعني جهاز الأمن الغبي في أوكرانيا على قائمة المطلوبين للمرة الألف”.

وأشار قديروف إلى أن إدارة الأمن الاستراتيجي لا تتخذ أي إجراءات عملية حقيقية لتحديد مكان وجوده، لأن “الكهرباء مقطوعة بانتظام، ومن الصعب للغاية العمل في مثل هذه الظروف، ودائمًا ما تتدخل صفارات الإنذار في الغارات الجوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أدرجت إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، رئيس الشيشان، رمضان قديروف، على قائمة المطلوبين، وفقا لقاعدة بيانات جهاز المخابرات الأوكراني.

المصدر: مواقع