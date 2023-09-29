بالفيديو | الدفاع الروسية تعلن عن توجيه ضربات مكثفة بأسحة عالية الدقة لمواقع عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة اليوم الماضي. وأضافت الوزارة في بيانها، أن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب وتجمعات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأكدت تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، واستهداف إمدادات أسلحة أجنبية الصنع ومراكز لوجستية للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لطائرات سو – 25، خلال استهدافها معدات عسكرية للقوات الأوكرانية، اتجاه دونيتسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية