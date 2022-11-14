علماء ايرانيون ينتجون لقاحا جديدا لكورونا

تمكن علماءجامعة مشهد للعلوم الطبية (شمال شرق ايران” من إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا يسمى “آيريبوكس” بكفاءة عالية ومماثل للقاحات الاجنبية المشهورة.

وقال عضو الهيئة العلمية بقسم الوراثة والطب الجزيئي بجامعة مشهد للعلوم الطبية، سينا مطفري” إن علماء هذه الجامعة نجحوا في إنتاج لقاح يسمى آيريبوكس بكفاءة عالية ومشابه لهيكل لقاحات بيوتنيك وفايزر وموديرنا.

واضاف: مع انتشار مرض كورونا، تم تطوير لقاحات ذات هياكل (منصات) مختلفة لمنع الإصابة بفيروس كوفيد-19 ، ومن بينها اللقاحات القائمة على بنية الجسيمات النانوية الدهنية لـ M.RNA وتسمى لقاحات بيوتنيك وفايزر وموديرنا، مع سرعة إنتاج عالية (45 يومًا فقط في حالة موديرنا)، وأظهرت فعالية ومناعة أكبر من الهياكل الأخرى لصنع اللقاحات.

وتابع قائلا: ان النجاح الكبير الذي حققته هذه الهيكلية للتطوير السريع للقاحات فعالة ضد الأمراض الفيروسية والسرطانات وخاصة طبيعتها الاستراتيجية في مواجهة وباء الأمراض المستجدة شجع العديد من الباحثين في مختلف البلدان، بما في ذلك ألمانيا وأميركا والصين، على تطوير لقاحات M.RNA.

واضاف: عضو الهيئة العلمية بقسم الوراثة والطب الجزيئي بجامعة مشهد للعلوم الطبية: في هذا الصدد، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عمل علماء هذه الجامعة بدعم مالي من لجنة تطوير تكنولوجيا النانو التابع لدائرة الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية وشركة سينا نانو أوكسجين، على إنشاء وتطوير منصة لقاح الجسيمات النانوية الدهنية mRNA وكذلك الجيل الجديد من لقاح mRNA متعدد التكافؤ ضد سلالة اوميكرون من فيروس كورونا.

المصدر: فارس