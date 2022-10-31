بالفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق غربي الهند إلى 120 قتيلا

أعلن ضابط في الشرطة الهندية إن عدد قتلى حادثة انهيار الجسر في ولاية غوجارات ارتفع إلى ما لا يقل عن 120 شخصا.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي الغربية حيث وقع الحادث يوم الأحد “انتشلنا 120 جثة حتى الآن. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عملية البحث.”

وسقط الضحايا في نهر ماتشو إثر انهيار الجسر، وما تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين.

من جهته ذكر موقع “zee” الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث.

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ.

وغرد باتيل “أنا حزين للغاية لمأساة انهيار الجسر المعلق في موربي.. عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.. أنا على اتصال دائم بإدارة المنطقة في هذا الصدد”.

وبحسب التقارير، فقد أعيد فتح الجسر المعلق مؤخرا بعد الصيانة، كما أشارت إلى أن الجسر كان يحمل عددا من الأشخاص يفوق طاقته.

المصدر: وكالات