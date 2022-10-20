الخط الساخن| بداية العام الدراسي الرسمي والصعوبات

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، تحدث مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية والتعليم العالي جورج داوود عن بداية العام الدراسي الرسمي والانطلاقة المتأخرة رغم الصعوبات. ولفت داوود الى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي الرسمي في لبنان منذ اعوام وانعكاسها على ثقة الاهل بالمؤسسات الرسمية

وعن اعداد الطلاب المسجلين في المدارس الرسمية بالارقام وامكانية تسجيل الطلاب الاجانب ومكتومي القيد في الدراسة فترة ما قبل الظهر اجاب الاستاذ جورج داوود بالتفصيل وكشف عن ارقام الطلاب الذين انتقلوا الى التعليم الخاص

وفي جولة للزميلة ديما جمعة في اروقة المدرسة الرسمية تعرفت على هموم الادارة والاساتذة مع مدير التعليم الابتدائي في وزارة التربية والتعليم العالي جورج داوود

هل يثق المواطن بالتعليم الرسمي؟ استطلاع لرأي الاهل في رسالة للزميلة ديما جمعة

وانضم الدكتور ايهاب حمادة – عضو لجنة التربية النيابية للحديث بإسهاب عن معوقات القطاع التربوي سواء الرسمي والخاص

وكشف د. ايهاب ان الكثير من القضاة موظفون في مجالس إدارة البنوك والمصرف، واكد ان حاكم مصرف لبنان اقوى من الدولة والقوانين والدستور وبالتالي فإننا امام قطاع متأزم