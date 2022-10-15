الجهاد الإسلامي تبارك عملية “بيت إيل” وتؤكد أن استمرار استهداف جنود الاحتلال يدل على ديمومة المواجهة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عاما)، الذي ارتقى عقب استهدافه بإطلاق النار مستوطنة “بيت إيل” في رام الله، مباركةً عمليته البطولية التي جاءت امتداداً لانتفاضة الضفة وحراكها المشتعل والممتد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات.

واعتبرت الحركة إن استهداف جنود الاحتلال في رام الله وما سبقها في نابلس وشعفاط، تؤكد ديمومة المواجهة وقدرة المقاومين على الانتقام لدماء الشهداء، حتى لا ينعم العدو المجرم بالأمن والأمان على حساب دمنا.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس وشعفاط ونابلس وجنين وعموم الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة.

وكان مستوطن صهيوني أصيب، مساء الجمعة، بعملية إطلاق نار على مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنّ المستوطن أصيب أثناء وجوده في ساحة منزله داخل المستوطنة.

وزعمت الصحيفة الصهيونية، أنّ “قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذِّي العملية فأصيب أحدهما، وتمكن الآخر من الانسحاب”.

زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، أن قواته اعتقلت المنفذ الثاني لعملية “بيت إيل” التي حصلت مساء أمس، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

وصباح اليوم السبت، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن “قوة من الجيش استطاعت اعتقال المنفذ الثاني لعملية بيت إيل في منطقة قريبة من رام الله”، حسب زعمها.

المصدر: موقع المنار