G7 تعقد قمة طارئة اليوم تركز على “التصعيد الأخير” في أوكرانيا

يعقد زعماء دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، اجتماعا افتراضيا اليوم، لبحث التطورات بأوكرانيا إضافة إلى ملف الطاقة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية مساء الاثنين إن الاجتماع سينطلق في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت وسط أوروبا، وسينضم إليه منذ البداية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع سيتناول “أولا وقبل كل شيء عواقب التصعيد الأخير في أوكرانيا”، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بعد تفجير جسر القرم الاستراتيجي يوم السبت، والذي ردت عليه روسيا بسلسلة هجمات صاروخية ضد مواقع للبنية التحتية عبر أوكرانيا الاثنين.

وأضاف المتحدث الألماني أن القمة ستتطرق أيضا إلى “قضايا الطاقة ومسائل الأسعار المرتبطة بذلك”.

وكان زيلينسكي أعلن أمس أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي على عقد اجتماع عاجل لدول G7 لمناقشة الهجمات الصاروخية الروسية.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه بحث في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “الحاجة إلى رد فعل أوروبي ودولي قاس” على القصف الروسي.

المصدر: وكالات