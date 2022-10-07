ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الثلجي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا إلى 26 قتيلا

قتل 26 شخصا على الأقل من متسلقي الجبال جراء انهيار ثلجي على الجانب الهندي من جبال الهيمالايا قبل 3 أيام، فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين.

وضمت المجموعة 34 متدربا في معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى سبعة مدربين وممرضة، وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 19 منهم على الأقل.

ووقع الانهيار الثلجي قرب قمة جبل دروبادي كا داندا-2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال البلاد).

وقال مسؤول في معهد نهرو، الوكالة الحكومية، في تصريح لوكالة فرانس برس “استعدنا إلى الآن 26 جثة، تعود 24 منها إلى متدربين”، مشيرا إلى أن الجثتين المتبقيتين تعودان إلى مدربين اثنين.

ولا يزال ثلاثة من أفراد المجموعة في عداد المفقودين، وفق المسؤول الذي أشار إلى أن عمليات البحث توقفت الجمعة بسبب رداءة الطقس.

وقال المسؤول إن عمليات البحث ستستأنف صباحا.

وصرحت ريديم أغروال من الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة الكوارث في ولاية أوتارانتشال، بأنه تم إنقاذ 32 شخصا في الموقع.

وجاء في تقرير محدث لوكالة إدارة الكوارث في محافظة أوتاركاشي أن الأرقام تشمل 20 شخصا في معسكر متقدم لرحلة التسلق لم يضربه الانهيار الثلجي.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهيمالايا، إلا أن المتسلقين لاحظوا أن الشقوق الجليدية اتسعت وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقا مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية