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    دولي

    مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني شمال شبه جزيرة القرم

      أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنته القوات الأوكرانية شمال شبه جزيرة القرم.

      وكتب أكسيونوف عبر حسابه على “تلغرام”: “قتل شخص في شمال شبه جزيرة القرم نتيجة هجوم آخر للعدو”.

      وأضاف: “أُصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة الخطر”.

      وتواصل قوات نظام كييف استهداف مناطق جنوب وغرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعادها عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

      المصدر: روسيا اليوم

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