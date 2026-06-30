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   30 06 2026   
   15 محرم 1448   
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    استباحة متواصلة للسيادة اللبنانية… الاحتلال يصعّد خروقاته جنوبًا

    آخر التطورات من جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا سمر حاج علي.

    المصدر: موقع المنار

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