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    تقارير مصورة

    الخروقات الصهيونية مستمرة في الجنوب اللبناني

    موجز الإعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان يطلعنا عليها مراسلنا هاشم السيد حسن.

    المصدر: موقع المنار

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