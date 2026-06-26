الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 23 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو.

وقال سوبيانين عبر منصة “ماكس”: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. يعمل متخصصون من خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام”.

وفي تحديث لاحق، أعلن العمدة عن إسقاط 13 طائرة مسيرة أخرى كانت تقترب من العاصمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 طائرة.

وأكد أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام، دون أن يورد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاءت عمليات التحديث المتتالية على فترات زمنية متقاربة، مما يعكس سرعة تطور الوضع وتكثيف جهود الدفاع الجوي للتصدي للهجوم المتزامن.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من الهجمات في وقت تشهد فيه العاصمة الروسية تصعيداً متزايداً في الهجمات بالطائرات المسيرة، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية المماثلة التي تستهدف المنشآت المدنية والسكنية.

المصدر: روسيا اليوم